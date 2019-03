Milas'ta, efsane bekçiler sokağa dönüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 15 bekçi, hafta sonu göreve başlıyor.

2 Mart 2019 Cumartesi gününden itibaren görevlerine başlayacak olan bekçilere Milas Kaymakamı Eren Arslan ve İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava ‘başarılar' diledi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı olarak çalışacak olan bekçilere, görevlerinde başarı dileyen Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava; “Hepiniz 657'ye tabii devlet memurusunuz, emniyet hizmetleri sınıfı personelisiniz Haftanın 6 günü, 8 saat görev yapacaksınız. Yaptığınız ve yapacağınız görev bu çaptaki bir ilçe için çok önemli Yapacağınız görevin bilincinde olarak özverili çalışacaksınız. Yaya olarak görev yapacaksınız. Önünüzde çok uzun meslek yaşamı var. Adil, doğru, dürüst ve işinize önem vererek, bu görevinizi yaparsanız, çocuklarınıza kalacak, önemli manevi bir miras bırakırsınız. Yapacağınız tek şey, başka şeylere tenezzül etmeden, görevinizi ciddiyetle, layıkıyla yerine getirmek. Hiçbir zaman bu göreve nasıl geldiğinizi unutmayın Bu görevden sizin isteğiniz dışında ayrıldığınızda, üniformanın değerini de, kıymetini de çok iyi anlarsınız. Bu duruma hiç kimse düşmek istemez. Bizler de sizleri bu şekilde görmek istemeyiz, bu konuda sizleri şimdiden uyarıyorum. Giymiş olduğunuz üniformanın, taşımız olduğunuz silahın ve kimliğin de farkında olun. Yaptığınız görev özel güvenliğe benzemez. Sizlerden çok iyi görev yapmanızı bekliyoruz. Görevinizin kıymetini bilin. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Milas İlçe Emniyet Müdürü Ava'nın ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, “Bugün Emniyet Teşkilatı'mıza, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne katılan değerli bekçi kardeşlerim, öncelikle hakkınızda hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Milasımızın mahallelerinde, sokaklarında devletin verdiği gücü, üniformayı, silahı, yetkileri görülür bir şekilde kullanıyor veya kullanacak olmanız, emniyet ve asayişin temin edilmesinde çok önemli bir işlevi olacak. Tabii ki her yerin, her ilçenin kendine özgü koşulları, şartları var. Bunları aldığınız eğitimlerde de mutlaka söylediler. Mahallede, sokakta, görev yaptığınız yerlerde kuracağınız ilişkiler, hem devlet memuriyeti ciddiyeti, hem üzerinizde taşıdığınız üniformanın sorumluluğuyla bağdaşır şekilde olmalı. Sizden, vatandaşa karşı görevinizi yaparken, seviyeli üslup, hitap ve sevecenlik beklenmektedir. Her şeyden önce ben bütün mesai arkadaşlarımdan bunu beklerim. Kendinize, annenize, babanıza veya evladınıza karşı herhangi bir yerde nasıl muamele ya da davranılmasını isterseniz, o üslup ve ciddiyette olmanız gerekir. Bunu sağlarsanız zaten o mahallenin sevilen evladı olursunuz. Allah ömür versin, vazifeniz uzun olsun, başarılar” diyerek sözlerini tamamladı.