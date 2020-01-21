Milas'ta 'Eğitimde Ufuk Turu Çalıştayı” düzenlendi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürü Türker Yurtsever, Şef Sergül Çevik, Güray Kubilay, Öğretmen Betil Çoban'ın Çalıştay Düzenleme Kurulu'nu oluşturduğu çalıştay Milas Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştayın ilk günü protokol konuşmaları ve bilgilendirme sunumlarıyla başladı. Daha sonra; 2023 vizyonunda uluslararası izleme ve değerlendirmenin yeri, PISA 2018 ön raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi, Ölçme değerlendirmede gelişen ve değişen yaklaşımlar, Başarılı ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi sunumları yapıldı.

Uluslararası izleme ve değerlendirme sınavlarında başarıyı arttırmak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarılarak, PISA uygulamalarında veli, öğretmen, okul idaresi ve il/ilçe yöneticilerinin rolü, eğitim paydaşlarının etkileri, öğrenci başarılarını etkileyen faktörler, okul türleri ve bölgeler arası farklar, sosyoekonomik düzey, cinsiyet, velinin eğitim durumu, fırsat eşitliği, öğrenmeye ayrılan zaman, öğrencinin gelecekteki akademik beklentileri, öğrenci devamsızlığı, öğrenmeyi etkileyen öğretmen davranışları, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okul kaynakları, teknolojik alt yapının il ve ilçemizdeki yeterliliği alanlarında yapılan incelemeler ele alındı.

İkinci gün oturumu ise öğretim programlarında yer alan kazanımlar ile yeterlilik düzeylerinin karşılaştırılması, PISA test maddeleri ile sınıf içi değerlendirmelerinde kullanılan test maddelerinin ve uygulama yöntemlerinin karşılaştırılması, ilgili branşlarda okur - yazarlık ölçütleri, PISA uygulamalarında başarıyı arttıracak öğretim metotları ve etkinlikler hakkında bilgilendirmelerin yapılmasıyla başladı.

Çalıştay, ilimizde yüksek nitelikli izleme yapılarak il/ilçemizin genel fotoğrafını çıkartabilmesi ve politika geliştirilmesine yönelik önerilerin. çalıştay sonuç bildirgesinin sunulması ile son buldu.