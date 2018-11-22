Milas'ta emlakçılar yetki belgesi hakkında bilgilendirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yasa gereği artık yetki belgesi olmayanların ‘emlakçılık' yapamayacağı vurgulandı.

Milas Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri toplantı öncesi; Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim ve Milas Tapu Müdürü Yaşar Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaretlerin ardından MİTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Milas Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında yetki belgesi olmayanların emlakçılık yapamayacağı, yetki belgesi olmadan ayakçı olarak adlandırılan emlakçılara maddi olarak ciddi yaptırımlar uygulanacağı ve yetki belgesinin İl Ticaret Müdürlüğü tarafından verildiği belirtildi.

Yapılan toplantıda konuşma yapan Milas Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu; “Değerli meslektaşlarımız, emlak danışmanları olarak bugün Milas Ticaret Odası'nda gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıya yüksek katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. 05 Haziran 2018 tarihinde 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yasa gereği ofislerimizde asılı olması gerekli evrakları bugün dağıttık ve soru cevap şeklinde geçen bilgilendirme toplantımıza katılan Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan ve Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Menteşe Temsilcisi Ömer Ülkü'ye göstermiş oldukları ilgi alaka ve samimi davranışlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Tabi mesleğimizin bu günlere gelmesinde gece gündüz demeden çalışan Federasyon Başkanınız Sayın Hacı Ali Taylan ve yönetim kurulu arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimizi borç biliriz. El ele vererek bu güzel mesleği hak ettiği yerlere getireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra da sık sık bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Milas Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kırkık ise; “Odamız çalışmalarıyla artık yetki belgesi olmayanlar, emlakçılık yapamayacak. Belgesi olmadan emlakçılık yapmaya çalışan ayakçı emlakçılar da ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak” dedi.

Milas'ta yapılan toplantının ardından Milas Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Bodrum'da da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.