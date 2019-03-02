İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta ev yangını: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi’nde meydana gelen ev yangınında, zihinsel engelli vatandaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında, zihinsel engelli vatandaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Ören Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında, Mehmet Kuray'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Olayın haber verilmesiyle, yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.


Meydana gelen yangında, evde bulunan zihinsel engelli 27 yaşındaki Ömer Kuray dumandan zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.


Kuray'ın ölümü acılı aileyi gözyaşlarına boğdu. Meydana gelen olayla ilgili, güvenlik güçleri inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.