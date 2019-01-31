İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta ev yangını

Muğla Milas’ın Gümüşlük Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle bir evde yangın meydana geldi.

Muğla Milas'ın Gümüşlük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir evde yangın meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; Gümüşlük Mahallesi Şehit Ercan Aydın Caddesi'ndeki Hüseyin İnce'ye ait olan evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.


Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.