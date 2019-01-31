Milas'ta ev yangını

Muğla Milas'ın Gümüşlük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir evde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gümüşlük Mahallesi Şehit Ercan Aydın Caddesi'ndeki Hüseyin İnce'ye ait olan evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.