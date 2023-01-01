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Milas'ta ev yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangına Milas ve Bodrum itfaiye ekipleri müdahale etti.


Milas Meşelik Mahallesi Kuyucak mevkiinde evde müstakil evdeki yanı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas ve Bodrum itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürüldü. Herhangi bir can kaybının olmadığı yağında evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı açıklandı.

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