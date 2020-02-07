Milas'ta evsel katı atık ücretleri yeniden belirlenecek

Gündeme geçtiğimiz aylarda alınan meclis kararı doğrultusunda su faturalarına yansıtılarak toplanılmaya başlanılan Evsel Katı Atık Ücretleri de yeniden getirildi.

Milas Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 11 ana gündem maddesinin yanı sıra 5 ek gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının ilk gündem maddesi; “Milas Süt Birliği Tarımsal Hayvansal Zirai Ürünler Pazarlama Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'nin yüzde 99 hissesi Belediyemize ait olup bu hisseleri temsilen Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi” ile ilgili söz alan Başkan Tokat, “Büyükşehir Yasası'nın ardından belediyemize devredilen şirketler vardı. Bunlardan biri de buydu. Bu şirket Köylere Hizmet Götürme Birliğinden gelen bir şirket. Biz bunu faal hale getirmeyi düşünüyoruz. Belediyemizin bazı tesis ve işletmelerinin işletilmesi ve bunlardan da ekonomik kazanç elde edilmesi açısından böyle bir şirkete ihtiyaç var. Yeni bir şirket kurulması bürokratik işlemler ve belli bir masrafı gerektiren süreç. Bunları dikkate alarak mevcut şirketin faal hale getirilmesinin daha rantabıl olabileceğini düşünüyoruz. Yüzde 99'u belediyemize yüzde 1' i ise Milas Ticaret ve Sanayi Odası'na ait olacak. Hisselerin temsili konusunda tarafımıza yetki verilmesini talep ediyoruz. Yetki verildiği takdirde şirketimiz için yasal işlem başlatacağız” dedi. Başkan Tokat'ın açıklamasının meclis üyelerinin oylarına sunulan madde kabul edildi.

Belediyenin ihtiyacı olan iş makineleri, araçlar ve motosikletler ile ilgili de mecliste görüşmeler yapıldı. Konuyla ilgili söz alan Başkan Tokat, “Bütün araç kiralamalarını bitirip kendi araçlarımızla hizmetlerimizi yapmayı planlıyoruz. Fen işleri ve zabıta birimimizin de talepleri var” dedi.

Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz yıl Kasım ayında almış olduğu “2020 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri” de mecliste yeniden gündeme geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tokat, “Uygulama başladıktan sonra açılan davalar var, bizlere gelen farklı talepler var, meclis üyelerimize gelen talepler var. O zaman da demiştik ki uygulamanın ardından gelecek olan taleplere göre yeniden değerlendirebiliriz. Tarifemizin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim gelen müracaatları ve yapılan tespitleri de göz önüne alarak konunun tekrar ele alınıp değerlendirilmesi için plan bütçe komisyonunda yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Biz çıkmış olan bir kanunu uyguluyoruz. Yasa bu katı atık giderinin tamamının paylaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Bizim yarısını alalım yarısı kalsın deme durumumuz yok. Bizim şuanda masraf olarak yansıttığımız harcama, 2018 harcamaları. Biz bir önceki yılın verilerini baz aldık. Aslında Milas aboneleri diğer yerlere göre daha avantajlı” dedi.

Uygulamaya en çok iş yerlerinin tepki gösterdiğini ifade eden Başkan Tokat, “Gelen şikayet ve başvurular işyerleri ile konutlar arasında adaletsizlik olduğu veya işyerleri arasında farklılık olduğu yönünde. Dağıtılacak miktar belli, model belli. Ama dağıtımda adaletsizlik var ise komisyonumuz yeniden çalışma yapacak. Yasalar doğrultusunda düzenleme imkanımız var. Ama yasanın dışında bir adım atmamız mümkün değil. Bu yasa çıktığında katı atık vergisi tahsilatlarının su faturalarıyla tahsilatını ön görmüş. Normalde katı atık bedeli ile suyun hiçbir alakası yok. Sadece kanun koyucu bu tahsilatın su faturalarıyla yapılmasını öngörmüş. Şuanda kanun bu. Bizim burada yapmamız gereken, kanunlar çerçevesinde bir adaletsizlik var ise düzeltmek. Çalışmamız ancak bundan ibaret çalışmamız olacak” dedi.

Yetkili Memur sendikası Tüm-Bel Sendikasının toplu sözleşmeye ilişkin ilave talebi olan memur personele şehiriçi ulaşım yardımı ve okulda okumakta olan çocukları için eğitim yardımı ödemesi yapılması ve bu hususlarda Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi sırasında söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hürol Önder, benzer talep ve uygulamanın mutlaka şirket personelleri için de düşünülmesi gerektiğini bu şartla maddeyi kabul edebileceklerini söyledi.

Başkan Tokat ise şirket personellerinin görüşmelerinin Haziran ayında yapılacağını belirterek, “biz bir aileyiz. Aile içerisinde birine verilen haklar diğerinden mahrum edilemez. Mutlaka o zaman da yapacağımız görüşmelerde ele alınacaktır” dedi.

Toplantıda; 5393 sayılı Yasanın 49'ncu maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak 2 adet 4'ncü dereceli Mimar, 3 adet 4'ncü dereceli Mühendis, 3 adet 5'inci dereceli Tekniker, 1 adet 4'ncü dereceli Şehir Plancısı kadrosunda çalıştırılacak personele verilecek ücretin belirlenmesi talebi görüşüldü, imar komisyonu raporlarının bazıları okunarak kabul ve red edildi. Bazı maddeler ise imar komisyonuna sevk edildi.

Toplantının sonunda söz alan MHP'li Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, yenilenen Labranda su fabrikasında mutlaka cam şişeleme işleminin de yapılması gerektiğini, Arasta'da alkollü satışının vatandaşlara rahatsızlık verdiğini ve birçoğunun ruhsatsız olduğunu, Güllük'te pazaryeri işgaliyesinde de artış olduğu yönünde şikayetler olduğunu ifade etti. Kiriş, ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı da üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Başkan Tokat daha sonra yeniden söz alarak Kiriş'in dile getirdiği konularla ilgili açıklama yaptı. Labranda su fabrikasında cam şişeleme işleminin yakın bir süreçte hayata geçirilemeyeceğini belirtti. Ayrıca yaşanan afetler karşısında Milas'ın kenetlenerek yardım bölgeleri için güzel çalışmalar yaptığını söyledi.