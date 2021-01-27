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Milas'ta fırtına dev çatıyı kağıt gibi savurdu

Muğla’nın Milas ilçesinde gece etkili olan yağış ve fırtına kırsal mahallelerde zarara neden olurken, Karakuyu ve Ovakışlacık Mahallelerindeki çiftliklerde çatılar uçtu, ağaçların dalları kırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde gece etkili olan yağış ve fırtına kırsal mahallelerde zarara neden olurken, Karakuyu ve Ovakışlacık Mahallelerindeki çiftliklerde çatılar uçtu, ağaçların dalları kırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Milas'ta dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına kırsal mahallelerde zarara neden oldu. Şiddetli fırtına sonucu Karakuyu Mahallesi'nde bir hayvancılık işletmesinin çatısının uçması sonucu maddi hasar meydana gelirken zeytin ve meyve ağaçları da zarar gördü. Karakuyu ve Ovakışlacık Mahallelerinde oluşan zararları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu ile kurum personelleri yerinde inceledi. Gece saatlerinde başlayan fırtınanın hızının sabaha karşı saat 04.00 ila 05.00 arasında saatte 80 kilometreye kadar ulaştığı öğrenildi. Milas Ziraat Odası Başkanlığı tarafından da bölgede araştırma çalışması başlatıldı.

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