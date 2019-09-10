İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir minibüste çok sayıda yabancı uyruklu şahıs olduğu tespiti üzerine hareket geçti.

Ekipler, bir süre süren kovalamacanın ardından Sanayi Kavşağı'nda aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede Irak, Yemen ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 12 düzensiz göçmen ile şoför ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.


Gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı suçundan işlem görecek olan şüpheliler Milas Adliyesi'ne getirildi. 12 düzensiz göçmen ise, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şahıslardan araç sürücüsü M. Ş. tutuklanırken, diğer şahıs Y.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.