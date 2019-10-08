Milas'ta ‘Güvenli Okul' toplantısı düzenlendi

Muğla'nın Milas ilçesinde “Ekim Ayı Güvenli Okul Toplantısı” Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının gündemi kış sezonu öncesi ‘kalorifer dairelerinin düzeni, kalorifer yangınları yaşanmaması için alınması gereken önlemler, kalorifer temizliğinin nasıl yapılması gerektiği ve yangından korunma yönetmeliği' oldu.

Ekim ayı Güvenli Okul toplantısı Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Teğmen Bilgin Öksüz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, okul kurum müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımlarıyla Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Onur, kalorifer dairelerinin düzeni, kalorifer yangınları yaşanmaması için alınması gereken önlemler, kalorifer temizliğinin nasıl yapılması gerektiği ve yangından korunma yönetmeliği üstüne bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı soru cevap kısmı ile sona erdi.