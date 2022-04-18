Milas'ta "Her aya bir yazar" projesi başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde Ören Ortaokulu, e-Twinning faaliyetleri dahilinde kardeş ülke Azerbaycan'ın da dahil olduğu, farklı illerden 11 okul ile birlikte “Her aya bir yazar” projesini hayata geçirdi.

Ören Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gülcan Cebe tarafından yürütülen projede öğrenciler, her ay farklı bir yazarın eserini okuyup sonrasında internet üzerinden proje ortakları ile söyleşi yaptı. Hayata geçirilen proje ile öğrencilere okuma, sosyalleşme ve özgün ürünler ortaya koyma becerileri kazandırıldığını belirten Cebe, “Öğrencilerim kitap ayraçları hazırlayarak kardeş ülkemiz Azerbaycan`da bulunan arkadaşlarına gönderdi. Bu etkinlikler onların projeye daha büyük bir heyecanla sarılmalarını, kitaplara olan ilgilerinin artmasını sağladı” dedi.

Cebe, projenin sonunda öğrencilerine kazandırmak istediği becerileri ise şu sözlere ifade etti; “Öğrencilerde düzenli okuma alışkanlığı oluşturmak, dört dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi tüm hayatlarında etkin şekilde kullanmalarını sağlamak, okumaya karşı olumlu tutum oluşturmak, takım çalışmasını güçlendirmek ve empati becerilerinin güçlendirilmesi, seçici okumalarını sağlamak adına projemizin önemli bir basamak olduğuna inancım tamdır”