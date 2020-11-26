Milas'ta İasos kazısı için işbirliği yapılacak

Muğla'nın Milas ilçesinde yıllardır sürdürülen kurumlar arası işbirliği ve dayanışmaya İasos'ta güzel bir halka daha ekleniyor.

Hermias adlı çocukla bir yunus balığının dostluğunu anlatan efsanenin doğduğu İasos antik kenti bu kez Milas'taki kurumlar arası işbirliği ve dayanışmanın güzel bir örneğine ev sahipliği yapacak. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) bu yıl için açıklanan "Alternatif Turizm Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında İasos antik kentinin şehir meclisi yapısının (bouleuterion) restore edilmesi amacıyla İasos Antik Kenti Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye Milas Belediyesi ve MİTSO proje ortağı oldu.

Prof. Dr. Asuman Baldıran Başkanlığındaki İasos Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan "Milas İasos Ören Yeri 'Bouleuterion' Meclis Binası Restorasyon ve Kültür Turizm Altyapı Projesi"ne Milas Belediye Başkanlığı ve MİTSO proje ortağı oldular. MİTSO'yu ziyaret ederek Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Tiryakioğlu ve Odanın Genel Sekreteri Kazım Sarıoğlu ile görüşen Milas Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe ile Belediyenin Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosundan Ernur Öztekin; projenin ayrıntılarını değerlendirdiler. Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe, proje işbirliği için belediye meclisinde oybirliği ile karar aldıklarını belirterek MİTSO'nun da katkısı ile İasos şehir meclisi binasının restore edilmesinin yöre turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de Oda olarak her zaman Milas'ın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını belirterek "İasos da Milas'ın çok önemli antik kent kalıntılarından birisi. Milas'ta kurumlar arası işbirliği ve dayanışma her zaman diğer iller, ilçeler ve Odalar tarafından takdir ediliyor. İasos'ta da yine güzel bir kurumlar arası işbirliğinin örneğini ortaya koyacağız. Projenin GEKA tarafından kabul edilmesi durumunda İasos yöresinde turizm daha da gelişecektir" dedi.