Milas'ta içme suyu alma projesi son aşamaya geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaret gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Mahalle Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, taahhüt ettiği projelerden de bahseden Başkan Tokat; “Akgedik Barajı'ndan içme suyu alma projesiyle ilgili çalışmalar son aşamaya geldi ve şuanda arıtma tesisleri yapılıyor. Orası da en kısa zaman içerisinde tamamlanıp, su işlemleri elimizden alındığı için MUSKİ'ye devredilerek, içme suyu ihtiyacımız karşılanacak” dedi.

Ziyaretin açılış konuşmasını yapan Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Çoban katılımcılara; “hoş geldiniz” diyerek sözü Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a bıraktı.

Belediye Başkanlığı döneminde iki farklı belediye dönemi yaşandığını belirten Başkan Tokat; “İki farklı dönem içerisinde, iki farklı şekilde belediye dönemi yaşadık. İlk seçildiğimizde biz aslında Milas'ı merkez mahalleleriyle yönetmeye talip olmuştuk. Biz kendi planımızı, programımızı buna göre yapmıştık. Birinci dönem içerisinde yaptığımız belediyecilik anlayışı ile ikinci dönem sergilediğimiz belediyecilik anlayışının birbirinden farkı var. Çünkü 2014'den sonra Muğla Büyükşehir olunca artık bu 13 mahalle genişledi. Kapatılan beldelerimiz ve köylerimiz de mahalle olarak, Milas Belediyesi'ne bağlandı ve böylece 132 mahalle bir belediye haline geldi. Onun için birinci dönemdeki belediyecilik ile ikinci dönemdeki belediyecilik bir biriden tamamen farklı diye ifade ediyorum” dedi.

Akgedik Barajı'ndan içme suyu alma projesi son aşamaya geldi

Vatandaşlara taahhüt ettiği projelerden de bahseden Tokat; “Başlangıçta taahhüt ettiğimiz Akgedik Barajı'ndan su alma projesiyle ilgili çalışmalar son aşamaya geldi ve şuanda arıtma tesisleri yapılıyor. Orası da en kısa zaman içerisinde tamamlanıp, su işlemleri elimizden alındığı için MUSKİ'ye devredilerek, içme suyu ihtiyacımız karşılanacak. Bu işlemleri de artık MUSKİ yürütecek. Yine bizim planladığımız ama yetkinin bizden alınması sebebiyle Büyükşehir'e geçen Katı Atık Depolama alanımız tamamlandı. Şuanda modern bir çöp depolama alanına sahibiz. Yakında oraya yapılacak ilavelerle çöpten enerji üretilerek Milas'ın elektriğini de oradan sağlamayla ilgili çalışmalarımız olacak” dedi.

Taahhüt edilen Çevreyolu Projesi'nde de ödeneklerin durdurulduğuna dikkat çeken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Vatandaşımızı taahhüt ettiğimiz çevreyolumuzla ilgili ihale yapıldı. Çevreyolumuzu da kapsayan çalışma Didim girişinden başlamıştı ama ödenekler durdurulduğu için çalışmalar yarım kaldı. Bu projemizi de seçildiğimizden bu yana takibini yapıyoruz” dedi.

Muhtarlık müessesesine çok yabancı olmadığını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Ailemizde babam muhtar olduğu için çocukluğumuz bu kurumla, bu müesseseyle iç içe geçti. Uzun yıllar Karacahisar köyünde bu görevi sırtlayan bir babanın oğlu olarak zaman zamanda muhtarlık hizmetlerinde babamıza yardımcı olmuşuzdur. Bu sebepten dolayı bizde hep farklı olan bir kurumdur. Bizi bugün burada kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından bazı muhtarlar mahallelerindeki sıkıntıları dile getirmesiyle ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.