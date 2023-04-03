İhlas Haber Ajansı

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Milas'ta içme suyu hat yapımının yüzde 90'ını tamamladı

Muğla genelinde modern altyapı sistemlerinin inşa edilmesi ve mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.

Türkevleri, Bozalan ve Çökertme mahalleleri için 2022 yılı Aralık ayında başlayan projede yeni içme suyu hatlarının yüzde 90'lık kısmı tamamlandı.


32 Bin metre yeni içme suyu hattı yapıldı


Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yaklaşık 35 bin metre yeni içme suyu hattı yapılması planlanıyor. Devam eden çalışmalar ile bu hatların yaklaşık 32 bin metresi tamamlandı. Bölgeye ayrıca 100 ve 400 m3 kapasiteli iki yeni içme suyu deposu yapılacak. Çalışmalarla birlikte bölgede modern altyapı sistemleri oluşturulacak ve kazandırılan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye sürekli içme suyu sağlanacak.

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