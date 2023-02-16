Milas'ta iki katlı ev küle döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette çıkan yangında iki katlı ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Ekinambarı Mahallesi Merkez Sokak'ta yer alan iki katlı bir evde gece yarısı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan ve söndürülen yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmaması olayın tesellisi oldu.