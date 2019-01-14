Milas'ta iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, araç sürücülerinden biri yaralandı.
Kaza, Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beçin'den, Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Emrah K. (26) idaresindeki 48 KY 404 plakalı otomobil, sola dönüş yapmak istediği sırada Milas'tan, Beçin istikametine seyir halinde bulunan Aslıhan M. idaresindeki 48 KV 318 plakalı otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazada Aslıhan M. vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanarak, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.