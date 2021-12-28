İhlas Haber Ajansı

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Milas'ta ilçe meydanı yeni yıl için süslendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ve diğer ilçelerde kent meydanlarını yeni yıl temalı süslemelerle donattı.

Milas Atapark da, yeni yıl gecesi için 2022 yazısı, ay yıldız, kalp ve yıldız ile renklendirildi.



2022'ye sayılı günler kala, Milas Atatürk Meydanı ışıl ışıl yeni yıl temalı süslerle hazır hale geldi. Özellikle akşam karanlığının çöküp aydınlatmaların da yanması ile birlikte görsel bir şölen gibi gözüken süslemeler fotoğraf çekilmek için de güzel bir alan haline geldi. Vatandaşlar yapılan süslemelere ilgi gösterdi.

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