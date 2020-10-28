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Milas'ta iş kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde inşaat alanında iş kazası meydana geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde inşaat alanında iş kazası meydana geldi. Beton mikserine ait pompanın altında kalan bir kişi ağır yaralandı.


Milas'ın Gümüşlük Mahallesi Erdal Çerçi Caddesinde devam eden inşaat alanında iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat temeline beton dökülmesi için alanda bulunan beton mikserinin pompasının kol bölümü kırıldı. Bu sırada temelin olduğu alanda çalışma yapan İsmail D. kırılan demir kolun altında kaldı. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı İsmail D. hastaneye kaldırıldı. İsmail D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, meydana gelen kazayla ilgili olarak güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı.

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