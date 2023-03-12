Milas'ta İstiklal Marşı'nın Kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıldönümü ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün önem ve konuşma yapan Milas Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Yusuf Kırçın, "102 sene önce bugün alkışlar arasında defalarca okunarak mili marş olarak kabul edilen istiklal Marşı ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlatmak, en zor uğraşlardan biridir. İstiklal Marşı'nın kendisi ve Mehmet Akif'in hayatı, ideali ve mücadelesi, bütün anlatımların, bütün övgülerin ötesindedir. İstiklal Marşı, yokluk içinde yürütülen varlık mücadelesinin bir destanıdır. Kurtuluş Savaşının heyecanı, Türk Milletinin inancı ve mücadelesi istiklal Marşında ifadesini bulur. Bu büyük başarı elbette inanmış bir adam olarak kendini bu mücadelenin bir neferi olarak kabul eden Mehmet Akif'in yazmış olduğu Marşımızın bugün de aynı coşku ve heyecanla okunuyor olması, milli şairin ve milli marşımızın ölümsüzlüğünün en büyük delilidir" dedi.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında Milas'ta birinci olan Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğrencisi İsmet Göktuğ Onur'un İstiklal Marşını okumasıyla devam eden program çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Program Milas Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 12 Mart oratoryosu, Milas Anadolu Lisesi Müzik Öğretmenleri Ali Çakır ve Perihan Engindeniz ile öğrencilerinin hazırlamış oldukları müzik etkinliği ile son buldu.

Programa; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyhan Doğan, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.