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Milas'ta kadın cinayeti

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.



Olay, Milas'ın Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.K. arasında tartışma çıktı. Ardından S.K., Narlı'yı yanında getirdiği silahla göğsünden vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bensu Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapılırken, katil zanlısı S.K.'nin ise yakalandığı öğrenildi.

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