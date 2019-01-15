Milas'ta kanalizasyon atıklarının denize boşaltıldığı iddiası

Milas'ın turizmiyle öne çıkan mahallelerinden olan Güllük'te, denize atık su boşaltıldığını iddia ederek duruma tepki çekti.

Milas'a bağlı Güllük Mahallesi'nde, kanalizasyon sisteminden denize atık su bırakılması sahil boyunca kötü kokuların yükselmesine neden oldu. Deniz yüzeyinde gözle görülür bir biçimde kirliliğe sebep atık su bırakılması, Güllük halkının ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kanalizasyon sisteminden denize akıtılan pis suyun koku yaptığını söyleyen vatandaşlar, çevre kirliliğine neden olan duruma biran önce müdahale edilmesini istiyor. Vatandaşlar, “Kanalizasyondan direk denize atık su bırakılması herkesi şok etti. Gündüz vakti böylesi kötü bir manzarayla karşılaşmak aynı zamanda büyük bir tedirginlik oluşturdu. Güllük denizindeki kirlilik önce doğal yaşamı sonra da bizleri hasta edecek. Çünkü bugün yaşanan kirliliğin faturası, eğer kirlilik unsuru ortadan kaldırılmazsa ileride çok ağır olacak. İnsanlar Güllük'te denize giriyor, bu denizden çıkan balığı ve diğer deniz ürünlerini sofrasına koyuyor. Bu nedenle denizimize, çevreye sahip çıkmalıyız! Yetkili mercilerin de bu gibi durumlara acilen müdahale etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kanalizasyon atıklarının denize boşaltılmasına tepki gösteren vatandaşlar, denizi kirleterek doğal yaşamı ve insan sağlığını tehlikeye sokanlar hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.