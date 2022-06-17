Milas'ta kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç uçuruma yuvarlanırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Milas - Yatağan Karayolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yatağan istikametinden Milas'a doğru seyreden 48 AFE 016 plakalı araç, Tuzabat Mahallesi sınırları içerisinde sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor.