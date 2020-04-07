İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta köprülü kavşak trafiğe açıldı

Milas-Bodrum karayolunun 5.

kilometresindeki kontrolsüz kavşak, AK Parti Milletvekili M. Yavuz Demir'in girişimleriyle köprülü hale getirildi. Çalışmaları tamamlanan kavşak trafiğe açıldı


Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğuyla birlikte çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Baharlı Kavşağı'nda AK Parti Milletvekili M. Yavuz Demir'in girişimleriyle başlayan Köprülü Kavşak çalışmaları tamamlandı.


Kavşak ile Bodrum başta olmak üzere içinde turistik İncirliin Mağarası'nın da bulunduğu, Baharlı, Gökçeler, Ağaçlıhöyük, Yaka, Savran, Yaşyer, İçme, Damlıboğaz ve Dağarası mahallelerine de ulaşım güvenli biçimde sağlanabilecek.


AK Parti Milletvekili M. Yavuz Demir yayınladığı mesajla çalışmanın tamamlandığını müjdelerken hayırlı olsun dileklerinin yanı sıra emeği geçen ve destek veren isimlere teşekkür etti.


Milletvekili Demir mesajında, “Bölgemizin Milas-Bodrum Karayolu üzerinde bulunan ve bugüne kadar çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Baharlı Kavşağı, köprülü kavşak olarak düzenlenerek standartlara uygun hale getirildi. Bugün itibariyle geçişlere açılan kavşağımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yatırımımızın bölgemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.