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Milas'ta korona virüs denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği yazılı genelge kapsamında, Milas’ta genel denetimin dördüncüsü bugün gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliği'ne gönderdiği yazılı genelge kapsamında, Milas'ta genel denetimin dördüncüsü bugün gerçekleştirildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan koordinasyonundaki denetime, mülki amirler ve beraberindeki heyet katıldı. Gerçekleşen denetimlerde esnaf ve vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirildi.


Hükümet Konağı önünden başlayan denetimler Milas'ın dört bir yanında sürdürüldü. Esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Koronavirüsü yenmek istiyorsak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uymamız gerekiyor. Pandemi Türkiye'de yayılımını arttırıyor, bu yüzden ekstra gayretli olmalıyız.” dedi.


Milas'ın birçok bölgesine ayrılan ekipler, denetimlerini sürdürdü. Pandemi nedeniyle yapılan denetimlerin, ileriki tarihlerde de devam edeceği aktarıldı.

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