Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın koordinasyonunda düzenlenen ve pandemi nedeniyle iki oturum şeklinde gerçekleştirilen Milas Muhtarlar Toplantısı'nın ikinci buluşması tamamlandı.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşen oturuma Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Hayrettin Fidan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Barbaros Kızılışık, Kaymakam Adayı Fatih Erdoğan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar toplantısı açılış konuşmasını yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın gündeminde Milas'ta artan korona virüs vakaları yer aldı. Korona virüsle mücadelede herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizen Arslan; “Milas'ta korona virüs vakalarında artış gözleniyor. Vatandaşlarımız tedbirlere maalesef ki uymuyor. Uyarılarımızın işe yaramadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte cezai işlemlere başlayacağız. Evlerinde izole olması gerekenlerin dışarıda dolaştığını görürseniz lütfen bize bildirin. Bu kişiler derhal yurtlara yerleştirilecek, masrafları kendinden alınacak, cezai işlem uygulanacak ve virüsü yaymak sucundan savcılığa bildirilecek. 2 yıldan başlamak üzere hapis cezası bile almaları söz konusu. Bu virüs sadece jandarma, polis, zabıta, belediye, kaymakamlık birimlerinin mücadelesi ile bitmez. Bu sürece herkesin katkı vermesi gerekiyor” dedi.

Mahalle muhtarlarının genel sıkıntısının internet, cep telefonu şebekesi yetersizliği ve elektrik arızaları olduğunun bildirmesi üzerine gerekli çalışmaların yapılması için kurum müdürlerine talimat veren Kaymakam Arslan; “Yaşanan pandemi süreci mahallelerdeki istekleri de değiştirdi. Tüm mahalle muhtarlarımız internet, elektrik ve cep telefonlarının çekmemesinden dert yanıyor. Umuyorum ki gerekli kurumlar çalışmaları bir an önce başlatır” dedi.

Muhtarlar toplantısı talep ve önerilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.