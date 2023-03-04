Milas'ta 'koruyucu aile' toplantısı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 'asrın felaketi' olarak adlandırılan ve 11 ilçede etkili olan yıkıcı depremlerin ardından kurum, kuruluş ve vatandaşlar depremzedelere yardım için seferber oldu. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan korunma ve bakım altında bulunan çocuklar için e-devlet üzerinden koruyucu aile olmak üzere başvuruda bulunan ve Milas ilçesinde ikamet eden vatandaşların katılımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Milas İlçe Müdürlüğü'nde toplantı düzenlendi. 2 saat süren toplantı çerçevesinde vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklara yönelik hizmet modelleri hakkında bilgi verilirken toplantı sonunda koruyucu aile başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara ön görüşme formları doldurularak başvuru süreçleri başlatıldı.