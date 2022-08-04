Milas'ta kültür şölenine YK Enerji desteği

Adeta bir kültür şöleni halinde yapılan uluslararası organizasyona Milaslı vatandaşların ilgisi yoğundu.

“Milas'ta kültür şöleni yaşandı”

Milas'ta 7'den 70'e herkesin beğeniyle takip ettiği etkinlikler ilk olarak Ören'de gerçekleştirildi. Örenli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gruplar kendi kültürlerini yansıtan dans gösterilerini sahnede sergiledi. Festivalin ikinci gününde etkinlikler Milas Amfi Tiyatro'da ve Ören'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Amfi Tiyatro'da Avrupa'dan gelen gruplar gösterilerini sergilerken, Ören'de de Türk Halk Müziği Korosu tarafından söylenen şarkılara halk eşlik etti. Festival gerçekleştirilen kapanış programı ile son buldu.

“YK Enerji Genel Müdürü Dinç: Milas'ta kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz”

Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili konuşan YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, “Milas, en az 5 bin yıllık geçmişi ile bir tarih ve kültür kentidir. İlkçağlarda Anadolu'nun güneybatısında hüküm süren Karia Uygarlığının en önemli kentiydi. Maden sahalarımızda yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında da bu izlere sıklıkla rastlıyoruz. Ören'e kazandırmak için yoğun gayretler sarf ettiğimiz Ören Arkeopark'ta kültüre, tarihe verdiğimiz değerin en önemli kanıtıdır. Milas'ta Kültür ve Sanat Festivali 3 gün boyunca süren birbirinden farklı etkinliklerle birlikte tamamlandı. Böyle güzel ve Milas' a katkı sunan etkinliklere destek sağlamaya Milas'ı kültürle, sanatla, sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Festival için yurt dışından katılan tüm misafirlerimize, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.