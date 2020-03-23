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Milas'ta kumar operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlene operasyonda 1 kişi gözaltında alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlene operasyonda 1 kişi gözaltında alındı.


Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi'nde bir ikamette insanların toplu şekilde bulunarak kumar oynatıldığı ihbarları üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce çalışma yapıldı.


Belirlenen ikamette basın düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kumar oynarken ve 5 kişiyi ise kumar oynayan kişileri izlerken yakaladı.


Organizatör A.D. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken, bahse konu adreste bulunan diğer şahıslara da idari yaptırım uygulandı.

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