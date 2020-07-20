Milas'ta LGS tercih danışmanlığı toplantısı düzenlendi

Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 2020 LGS tercih danışmanlığı toplantısı düzenlendi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal başkanlığında gerçekleşen toplantıya rehberlik hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Akın Coşkun, lise müdürleri ve tercih komisyonlarında görevli rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda Milas Rehberlik Araştırma Merkezi PDR Bölüm Başkanı Ummahan Eroğlu tarafından yapılan bilgilendirmede, 2020 LGS tercih danışmanlığının EBA aracılığıyla uzaktan yapılacağı, merkezi yerleştirme tercih sayısının bu yıl 10 olduğu, Milas'ın tek bir eğitim bölgesinden oluştuğu ifade edildi.