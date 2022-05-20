Milas'ta mahalle sakinleri domuzlara yiyecek verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde mahalle sakinleri karşılaştıkları domuz sürüsüne yiyecek vererek besledi.

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde deniz kenarında yürüyüş yapan bir gurup vatandaş yürüyüş esnasında domuz sürüsü ile karşılaştı. Hayvanlarla son zamanlarda sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden mahalle sakinleri yanlarındaki yiyeceklerden domuzlara vererek besledi.

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Aysel Özkaya Mergen'in, “Hayvanlar yaşadıkları açlık hissiyle korku sınırlarını aşıp, korktukları bizlerle yaşamaya başladılar. Aslında vahşi diye biz de onlardan korkuyoruz ama görüyorum ki hayvanlar sanki evcilleşmiş ve asıl onlar bizlere korku dolu gözlerle bakıyorlar” dedi.

Her canlının bir yaşam alanı olduğunu ve insanların keyfi uğruna diğer canlıların alanlarını işgal ettiğini de sözlerine ekleyen Mergen, “Hayvanlar aç olduğu için şehre yaklaşıyor. Bizler de Güllük halkı olarak ekmek, elma muşmula, marul gibi yiyecekler götürerek onları besliyoruz. 1 metre yakından besleyebiliyoruz, düşünün artık. Bazı günler çok kalabalık oluyorlar. Birkaç gün önce 25-30 kadar varlardı. Biz insanoğlunun bu işgali sürdüğü sürece bu tablo her geçen gün daha da kötüye gidecektir” diye konuştu.