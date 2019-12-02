Milas'ta ‘Mahremiyet ve Tacizden Korunma' konferansı

Muğla'nın Milas ilçesinde özel bireyler, aileler ve öğretmenlere yönelik ‘Mahremiyet ve Tacizden Korunma' konferansı düzenlendi.

Milas'ta ikamet eden özel bireylere, ailelerine ve özel bireylerin eğitimlerini gerçekleştiren öğretmenlere yönelik, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milas Menteş Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun organizasyonuyla Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda ‘Mahremiyet ve Tacizden Korunma Eğitimi' konferansı düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, özel bireylerin toplumla olan bağının kopmaması, her bir bireyin topluma kazandırılması açısından gerçekleştirilen her etkinliğin önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bal'ın ardından Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ayten Düzkantar sunumunu yaptı.