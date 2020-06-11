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Milas'ta merkezi sınav bilgilendirme toplantısı yapıldı

8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak Milas’ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak Milas'ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre başkanlığında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Şube Müdürleri ve Okul Müdürlerinin katılımlarıyla orta öğretim kurumları merkezi sınavı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Kovid19 salgını nedeniyle tedbirler alınarak gerçekleşen toplantıda, Milas'ta 34 ve Bodrum'da 33 okulda gerçekleşecek olan sınav öncesinde, sınav anında ve sınav sonrasında Kovid-19 salgını nedeniyle nelerin yapılması gerektiği hususunda katılımcılara bilgiler verildi. Hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması için en üst seviyede planlamaların yapılması okul müdürlerinden özellikle talep edildi. Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, LGS Sınavları yazısı, 2020 Merkezi Sınav Görevlendirme İşlemleri yazısı ile ilgili katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. Salgın hastalık (Kovid-19) nedeniyle alınacak tedbirler, okul bahçesi ve binanın temizliği, öğrencilerin sınav yapılacak okullara ulaşımı, maske temini, salon düzeni, sosyal mesafe, sınavın uygulanması ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Okul müdürlerinin de soru ve görüşleri alınarak toplantı tamamlandı.

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