İhlas Haber Ajansı

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Milas'ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde Ferdi B.'nin kontrolünde seyreden 48 LK 877 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan engelli olduğu öğrenilen şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen sürücü Ferdi B. ve yaya yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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