İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta meydana gelen trafik kazasında bir araç ortalığı savaş alanına çevirdi, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı

Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.


Müştakbey Caddesi istikametine doğru seyreden 48 U 9964 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaldırımdaki elektrik direğine çarparak deviren otomobil daha sonra manava ait tezgahlara çarparak durabildi.


Gürültü sesini duyan cadde sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada sürücüye ulaşamazken, araç bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.