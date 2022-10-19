Milas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

2015 yılından bu yana kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü, Muğla'nın Milas ilçesinde görev yapan muhtarlar ve ilçe protokolünün katılımıyla kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Milas'ta tören düzenlendi. Hacıilyas Mahalle Muhtarlığı önünden yürüyüş ile başlayan tören Atapark Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile devam etti. Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve muhtarlar tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı seslendirildi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, oda başkanları, kurum amirleri, muhtarlar ve muhtar eşlerinin katılımıyla düzenlenen tören Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban'ın günün önem ve anlamını belirten konuşmasıyla devam etti.

Çoban konuşmasında şunları dile getirdi:

“Biz muhtarlar iletişim açısından çok önemli bir görevi ifa etmekteyiz. Bizler siyasi parti ismi belirtmeksizin mahalle ve köy halkı tarafından ismen seçiliriz. Bu nedenle, insanların güvenini kazanmış, çalışkan, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişiler olmak zorundayız. Halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk elden bir üst makama bildiren insanlar olarak her zaman vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Elbette bizim de belli başlı sorunlarımız var. Bu sorunların çözümü noktasında da yoğun bir şekilde çabalıyoruz. İlerleyen süreçte tüm yerel idarecilerimizin tüm devlet büyüklerimizin ortak mutabakatıyla bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Çünkü biz mahalle sınırlarımız doğrultusunda sorumluluk bölgemiz içerisinde altyapı çalışmalarından tutun, düğün ve cenaze işlemlerine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derece muhatabı oluyor ve bunlar çözmek isteyen ilk kişiler oluyoruz. Bugüne kadar Milas'ta gerek Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız gerek ilçemizde hizmet veren kurum ve kuruluşlar bizlerin yanında oldu. Taleplerimizi can kulağıyla dinlediler ve üstün bir özveriyle taleplerimizi yerine getirmeye çalıştılar. Onlara bir kez daha sizlerin önünde teşekkür etmek istiyorum. Bizim görevimiz sorun üretmek değil, çözüm üretmektir. İlkemiz devlet ve halk arasında yıkılmaz bir köprü olmaktır. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü gönülden kutluyorum. Muhtarlar gününüz kutlu olsun”

Çoban'ın yaptığı konuşmanın ardından etkinlik lokma ikramı ve toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.