Milas'ta muhtarlar sorunlarını paylaştı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Ekim Ayı Muhtarlar Toplantısı, İlçe Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın yanı sıra, kolluk kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Arslan, “her ay düzenli olarak mahalle sınırlarınızda yaşanan sorunların tespiti ve çözüm yolları ile ilgili toplanıyoruz. Bugün Ekim ayı toplantısı için bir aradayız. İnşallah hepimiz için verimli bir toplantı olur” dedi.

Kaymakam Arslan'ın açılış konuşmasının ardından salonda bulunan mahalle muhtarları tek tek söz alarak mahalle sakinlerinin yaşadıkları sorunları dile getirdiler.

Toplantının sonuna doğru söz alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, muhtarların taleplerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Milas Belediyesi olarak bütçemizin ve ekiplerimizin imkanları doğrultusunda sorunları kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Bazı sorunlarınız ise belli planlama ile çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak şuanda sistemli çalışıyoruz. Yakın zaman içerisinde özellikle belediyemiz teşkilatlanma yapısındaki düzenlemeler bittikten sonra Milas Belediyesi olarak sizlerle ayrıca toplantı düzenleyeceğiz” dedi ve Milas Belediyesi olarak yaptıkları bazı çalışmalar hakkında kısa bilgiler aktardı.

Muhtarların taleplerini dinleyen Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, kapanış konuşmasında bu yıl 2 - 3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan 6. Zeytin Hasat Şenliği'ne dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı şenlik kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde düzenleme yaptıklarını belirterek, “Zeytin Hasat Şenliğimiz konusuna ve içeriğine uygun şekilde gerçekleşecek. Zeytinimizin, zeytinyağımızın bilinirliğini, tanınırlığını artırmak için elimizden geleni yapacağız. Daha önce belirlenen konser ve eğlenceler yapılmayacak. Siz muhtarlarımızın da bu şenliğe katılımı bizler için çok önemli. Kalabalık bir katılımla etkinliğimizi gerçekleştirmeyi arzuluyoruz” dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan yaptığı konuşmanın ardından Gazipaşa - Firuzpaşa Muhtarı Recep Panay'a yaptığı hizmetler ve katkılardan dolayı hediye verdi.

Toplantı Muhtar Panay'ın kendine özgü üslubuyla seslendirdiği şiiriyle son buldu.