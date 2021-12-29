Milas'ta Musiki Derneği'nden müzik ziyafeti

Muğla'nın Milas ilçesinde Türk Musikisi Derneği, 93'üncü kez düzenlediği ‘Kış Konseri' ile Milas halkı ile buluştu.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda düzenlenen konser katılımcılara inanılmaz bir müzik ziyafeti sundu. İki bölüm olarak gerçekleştirilen konserde dernek üyeleri ve misafir sanatçılar birbirinden güzel eserleri başarıyla seslendirerek, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.