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Milas'ta narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyon ile 230 gram esrarın kente girişine izin vermeyerek, şahısları yakaladıEdinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye bir araçla uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyon ile 230 gram esrarın kente girişine izin vermeyerek, şahısları yakaladı


Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye bir araçla uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından tespit edilen ve ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 230 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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