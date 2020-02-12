Milas'ta 'Öğretmenlik Kumbara' etkinlikleri

Milas Anaokulu'nun destekleri ve katkılarıyla Milas'ta görev yapan okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerine ve okul öncesi çocukları bulunan ailelere yönelik Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Er'in katılımıyla eğitim seminerleri ve etkinlikler düzenlendi.

İlk etkinlik saat 10'da özel Milas Anaokulu'nda kitap okuma ve imza günü ile gerçekleştirildi. “Ormanda İki Fare” adlı çocuk kitabının da yazarı olan Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Er çocuklarla oyunlar oynayarak iletişim kurdu.

Er, daha sonra gün içerisinde Milas Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerde Milas'ta görev yapan anaokulu, birinci sınıf öğretmenleri ile bir araya geldi.

Er'den önce söz alan Milas Anaokulu Müdürü Nurtaç Özgül, ülkemizde çocuk kitabı yazarının çok çok az olduğuna dikkat çekerek, Er'e yeni kitaplar yazması gerektiğini ifade etti.

Özgül'ün ardından sunumunu yapmak için sahneye gelen Er, öğretmenlik hayat boyu devam eden bir öğrencilik olduğunu ifade ederek, “Sürekli değişen, gelişen bir sistem var. Ve biz öğretmenler olarak bu değişime, sisteme ayak uyduramaz isek mutlaka öğrencilerimize karşı her geçen gün eksik kalırız. Bir öğretmen olarak benim düşüncem sadece mesai saatlerinde çalışılarak bu vatana borç ödenmez. Birçok öğretmen arkadaşımızı görüyorum gözü hep saatte. Mesaim bitse de gitsem gözüyle bakıyor. Ama bazı öğretmenlerimizde var ki okuldan kaçta çıktığını son anda fark ediyor. Benim gözümde öğretmenliğin tanımı; % 50 öğrencilik % 50 ise öğretmenlik. Yani her zaman öğrenmeye açık olmalıyız” dedi.

“Öğretmenlik Kumbaram” başlıklı sunumunda deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını salonda bulunan öğretmenlerle paylaşan Er, son sunumunu ise velilere yönelik “Çocuğun Kalbine Giden 10 Yol” ile gerçekleştirdi.

Öğretmenlere yönelik gerçekleşen sunumun bir bölümünü takip etme fırsatı bulan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Er'e plaket vererek sunumlarından dolayı teşekkür etti.