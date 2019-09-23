Milas'ta okul aşılamaları başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında okul aşılamaları başladı.

Merkez İlkokulu'ndan başlatılan aşılama çalışmalara katılan Milas İlçe Sağlık Müdürü Ergun Kırova, “Milas ilçemizde genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı okul aşılamaları başladı. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan ulusal çocukluk dönemi aşılama takvimimize göre 1'inci sınıflara DABT-İPA ve KKK, 8'inci sınıflara TD aşı uygulamaları yapılacak” dedi.

Aşı çalışmalarına Merkez İlkokulu öğrencilerinden başlanıldığını belirten Kırova, “Bağışıklama programı kapsamında diğer tüm okullarımızda aşılama işlemleri devam edecek” diye konuştu.