Milas'ta okul servisleri mercek altında

Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren okul servislerine yönelik denetim çalışması yapıldı. Yapılan denetimde gerekli evrakları olmayan araç sürücüleri hakkında tutanak tutuldu.

Milas'ta taşımacılık alanında çalışmalarını sürdüren okul servislerine yönelik Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katılımıyla denetim çalışması yapıldı. Öğrenci servislerinin denetlendiği çalışma kapsamında servis araçlarının güzergâh belgelerinin olup olmadığına bakılırken, ilgili belgesi olmayan araç sürücülerine tutulan tutanakla ihbarname de düzenlendi.

Yapılan ihbarın cezai bir işlem olmadığını dile getiren yetkililer, sürücülerin konuyla ilgili uyarıldığını ancak bir sonraki denetlemelerde belgeleri yine eksik olan sürücülere cezai işlem yapılabileceği konusunda uyarılarda bulundular.

Denetim çalışması kapsamında ekipler özellikle servis araçların hareket etmesi sırasında sürücülerin ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını da kontrol ederek, emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu hatırlattı.