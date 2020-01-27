Milas'ta okul yollarında güvenlik artırılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, Sanayi Caddesi üzerinde yer alan meslek liselerinin bulunduğu Kampüs Bölgesi'ne bağlantıyı sağlayan yolda yürütülen genişletme ve oto korkuluk çalışmalarını yerinde inceleyen ve Fen İşleri Müdürü Okan Koban'dan bilgi alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenliği bizim için çok önemli. Yürüttüğümüz çalışmayla artık öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okullarına daha güvenli şekilde ulaşabilecek” dedi.

Yaklaşık 500 metre oto korluk döşenen ve tehlike oluşturan yolun genişletme çalışmaları incelemesi sırasında bir açıklama yapan Başkan Tokat; “Yeni okulların bulunduğu Sodra bölgemizde önemli bir çalışma yürütmekteyiz. Burada yaklaşık bin öğrencimiz öğrenim görmekte. Öğretmenlerimiz ve öğretmenlerimiz bu yolla ilgili olarak güvenlik anlamında kaygı taşımaktaydılar. Belediye olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve halkımızın güvenliği açısından bu alanda çalışma başlattık. Yapı itibariyle zor bölge. Kırılması zor taş yığınları var. Ancak zorlu çalışma sonunda yolu güvenli hale getiriyoruz. Ayrıca yaklaşık 500 metre otokorkuluk sistemiyle ulaşımı daha güvenli hale getirdik. Bu çalışmayı özellikle okullarımızın tatil olduğu zamana getirdik ki ulaşımı ve eğitimi olumsuz etkilemeyelim istedik. Eğitim tekrar başladığında öğrenci ve öğretmenlerimizin artık okullarına güvenli şekilde gidip gelecekler” dedi.