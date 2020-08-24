İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü

Milas Gökçeler Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürüde söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesi Gökçeler mahallesinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 500 metrekare alan yandı. Ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.