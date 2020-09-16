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Milas'ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kule görevlilerinin dumanı görmesi üzerine yapılan ihbar ile bölgeye 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.


Yangın saat 14:30 sıralarında ilçeye bağlı Beyciler Mahallesi ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek için ekiler havadan ve karadan müdahale başlattı. İlk etapta bölgeye yakın iki helikopter ile müdahale edilen yangın bölgesine 3 helikpter daha sevk edildi. Yangına şu anda havadan 5 helikopter ile karadan ise 8 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra iş makinesi ve söndürme işçileri ile müdahale edildiği belirtildi.

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