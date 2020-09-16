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Milas'ta otluk yangını söndü, Güvercinlikte orman yangını başladı

Milas-Bodrum Karayolu üzerinde otluk ve zeytinlik alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Milas-Bodrum karayolu mezarlık karşısındaki arazide başlayan ot yangınına Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 800 m2 otluk alan ve içerisinde zeytin bulunan arazideki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.


Saat 14,30 sıralarında ise Bodrum Güvercinlik Mahallesi Beyciler mevkiinde orman yangını başladı. Mumcular Barajına yakın bölümdeki ormanlık alanda başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Havadan ilk etapta 2 helikopter ve karadan 8 arazözün müdahale ettiği orman yangınına takviye olarak 3 helikopter daha sevk edildi.

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