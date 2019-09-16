Milas'ta oto galericiler sertifikalı oldu

Muğla'da, ikinci el motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi için MİTSO'da düzenlenen sınavı başarıyla tamamlayan 24 kişiye belgeleri MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer tarafından verildi.

MİTSO tarafından düzenlenen ve TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve belgelendirme Merkezleri tarafından teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olanların Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu - Seviye 5 belgeleri ve mesleki yeterlilik kimlik kartları MİTSO'da düzenlenen törenle verildi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularına "Mesleki Yeterlilik Belgeleri"ni verdi. Özer, belge töreninde yaptığı konuşmada bundan sonra bu belgeye sahip olmayanların motorlu kara taşıtları alım satımı yapamayacaklarını belirterek belge alanları kutladı ve başarılar diledi.

Öte yandan TOBB - MEYBEM tarafından yapılan bilgilendirmede Mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere İl Ticaret Müdürlükleri tarafından "Yetki Belgesi verilmeyecek, noterler ise mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin "Alım - Satım İşlemleri"ni kabul etmeyecekler ve belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere ruhsat vermeyecek. Halihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için firma sahibi ve şube müdürlerü ve pazarlama ve satış personelinden en az bir kişinin "Motorlu Kara taşıtları Alım Satım Sorumlusu - Seviye 5" belgesine, pazarlama ve satış personelinden en az bir kişinin ise Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye - 4 belgesine sahip olması zorunluluğu bulunuyor.

Mesleki yeterlilik belgesi alan işletmeler, motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar alım ve satını yapabilecekler. Alınan yetki belgeleri 5 yıl süreyle geçerli olacak ve her 5 yılda bir yenilecek. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 için KDV dahil 550 TL,Motorlu Kara taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 için ise sınav ücreti olarak KDV dahil 600 TL sınav ve belgelendirme ücreti alınıyor. Adayların sınavdan başarılı olduktan sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için, Mesleki Yeterlilik Kurumu'na belge masrafı karşılığı olarak 150 TL belge ücreti ödemesi gerekiyor.