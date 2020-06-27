İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta otomobil küle döndü

Muğla’nın Milas ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde park halinde bulunan 48 LV 909 plakalı otomobilde sabaha karşı saat 04.50 sıralarında yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Motor bölümünde başlayan yangın yapılan müdahale ile kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Araçta büyük oranda maddi hasara neden olan yangının sabotaj ile çıktığı iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.