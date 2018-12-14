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Milas'ta otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.


Milas'ta Sanayi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre; S.Ö. idaresindeki 35 HHF 45 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde seyir halinde bulunan 48 ACU 23 plakalı motosiklet ile çarpıştı.


Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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