Milas'ta park halindeki araç kundaklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Milas'ta Aydınlıkevler Mahallesi, Akkent Sitesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; 98. blok önünde park halinde bulunan K.U.'ya ait 48 BP 463 plakalı otomobil aninden yanmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri olayı korku dolu gözlerle izlerken, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından araç yangını kısa sürede kontrol altına alınarak, olası bir facianın önüne geçildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin araç üzerinde yaptığı incelemede aracın yanıcı madde ile ateşe verilerek kundaklandığı belirlendi. Yangının tamamen söndürülmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.