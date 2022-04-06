Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Milas Atapark Meydanı'nda NSM Grup Amirliği, Trafik Büro Amirliği, TDP Büro Amirliği, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği birimleri tarafından stant açıldı. Emniyet personelleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Akşam saatlerinde ise Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin de katılımıyla Emniyet Mensubu Şehit Ailelerine iftar programı düzenlendi.